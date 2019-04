Schutzweg in Wien-Döbling 09. April 2019 11:01; Akt: 09.04.2019 11:32 Print

Bub (11) auf Tretroller am Schutzweg angefahren

Im Bereich eines Schutzwegs in der Krottenbachstraße ist ein Elfjähriger am Montag von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Das Kind wurde in ein Spital gebracht.