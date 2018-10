"Uns bleibt auch nichts erspart", ächzt Zeitungsverleger Christian

W. Mucha. Nach überwundener Krankheit, Verkauf- und Wiederrückholung seines Unternehmens sowie Trennung von seiner Frau trag den Verleger (64) am Montag die nächste Schicksals-Keule.

Umfrage Fühlen Sie sich in Österreich sicher? Ja, auf jeden Fall.

Früher schon, in letzter Zeit nicht immer und überall.

Nein, eigentlich nicht.

"Um 13.00 Uhr rief mich meine Nachbarin an und fragte, warum

zwei südländisch aussehende Männer aus der neuen Wohnung meiner Gattin in Wien-Wieden beim Fenster herausstiegen." Von Mucha engagierte Arbeiter?

Mitnichten. "Bei den beiden handelte es sich um dreiste Einbrecher, die zur Mittagszeit im Stiegenhaus das Eisengitter demontierten, das Fenster aufdrückten und kräftig zulangten", schildert Mucha.

Kerzenleuchter, Chanel-Kostümen, Pelzjacken

Die beiden Männer sprachen laut Zeugen Rumänisch, waren mittelgroß, einer hatte eine offene Wunde am Kopf. Die beiden schleppten vier große Säcke aus dem 150-Quadratmeter-Luxusapartment – prall gefüllt mit silbernen Kerzenleuchtern, orignalverpackten Kosmetika, Chanel-Kostümen, Pelzjacken und edlem Hausrat.

Mucha: "Ich bin sofort hinübergerast, Ekaterinas Wohnung sah aus wie ein Schlachtfeld – Laden herausgerissen, sämtliche Zimmer durchwühlt und devastiert." Ekaterina Mucha, die "Heute" am Montag in ihrem Urlaubsdomizil in Málaga erreichte, war völlig aufgelöst.

"Mit Christian habe ich jemanden, der immer auf mich aufpasst.

Toll, dass er die Wohnung jetzt wieder in Ordnung bringt, mit der Versicherung gemeinsam sicher und dicht macht und mir eine Videoüberwachung eingerichtet hat."

Haushaltsversicherung abgeschlossen

Die 41-jährige Chefredakteurin kann in einem Punkt beruhigt sein: Ihr Mann schloss vor wenigen Tagen eine Haushaltsversicherung ab, die Einbruchsschäden bis 203.000 Euro deckt. Christian Mucha: "Damit sollten wir ohne gröberen Verlust aussteigen." Die Polizei fahndet.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)