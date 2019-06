Dealer flüchtet auf Gürtel, prallt gegen PKW

Am Dienstag kam zu dramatischen Szenen am Mariahilfer Gürtel. Beamte der EGS hatten bereits seit Mittag sicherheits- und kriminalpolizeiliche Schwerpunktaktionen im Bereich Josefstädter Straße und Gumpendorfer Straße durchgeführt.

Umfrage Härtere Strafen für Drogendealer? Ja, unbedingt.

Eher ja.

Nein, ich erachte den Strafrahmen für ausreichend.

34-Jähriger flüchtete, prallte gegen PKW



Dabei wurden insgesamt vier Tatverdächte (28, 29, 34 und 36 Jahre) wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. "Insgesamt kam es zu neun strafrechtlichen Anzeigen, davon sechs nach dem Suchtmittelgesetz sowie 37 Sicherstellungen von Suchtmitteln", schildert Revierinspektor Harald Sörös.

Der 34-Jährige wurde gegen 18.50 Uhr bei einem Drogengeschäft beobachtet. Als einer der Polizisten ihn konfrontierte, flüchtete der Mann. Im Zuge der Flucht rannte er über die Fahrbahn des Gürtels und prallte gegen einen PKW.

Mann riss Beamtem Dienstausweis herunter



Danach versuchte er, seine Flucht fortzusetzen, konnte jedoch wenig später von den Beamten eingeholt werden: "Der 34-Jährige widersetzte sich heftig, riss dem Beamten den um den Hals getragenen Dienstausweis herunter und warf diesen auf die Straße", so Sörös.

Erst, als ein zweiter Kollege zur Hilfe kam, soll es den Beamten gelungen sein, den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Dieser leistete jedoch weiter Widerstand und erlitt dabei Schürfwunden an Knien und Ellenbogen. Auch der Polizist erlitt Verletzungen am Knie und am Handgelenk, konnte jedoch im Dienst verbleiben.

Beim 34-Jährigen wurden diverse Tabletten sichergestellt. Er wurde nach dem Suchtmittelgesetz, wegen schwerer Körperverletzung und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Die Bilder des Tages >>>



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)