Dealer verletzte Polizisten bei Flucht schwer

Die Wiener Polizei hat am heutigen Sonntag Fahndungsfotos eines mutmaßlichen Drogendealers veröffentlicht: Der auf den Bildern ersichtliche Mann steht im Verdacht im in Wien-Margareten liegenden Teil des Stationsgebäudes am Matzleinsdorfer Platz Suchtgift an einen Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität verkauft zu haben.

Im Zuge der Anhaltung am 14. November, gegen 16.45 Uhr, soll sich der Tatverdächtige der Festnahme widersetzt und dabei einen Polizisten schwer verletzt haben.

Personsbeschreibung



Der Verdächtige ist rund 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit schwarzer Daunenjacke, dunkler Hose und braunen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet und trug einen blauen Rucksack.



Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden zwischen 07.00 und 15.00 Uhr an das Landeskriminalamt Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 82604 erbeten.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)