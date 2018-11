Demo gegen Ausstieg aus UN-Migrationspakt

Der UN-Migrationspakt spaltet derzeit die Gemüter. Nicht mal der Bundeskanzler und der Bundespräsident sind sich einig. Sebastian Kurz (ÖVP) lehnt diesen deutlich ab und möchte ihn nicht unterzeichnen. Alexander Van der Bellen hingegen befürchtet, dass diese Ablehnung zu einem Ansehensverlust führen könnte.

Umfrage Österreich lehnte den UN-Migrationspakt ab: Was sagen Sie dazu? Ich befürworte die Ablehnung!

Ich halte die Ablehnung für eine schlechte Entscheidung!

Ich habe dazu keine Meinung.

Diese Uneinigkeiten werden sich auch am Sonntag vor der UNO-City in Kaisermühlen zeigen. Die "Identitäre Bewegung Österreich" hat einen Aufmarsch organisiert. In einer Kundgebung wolle man gegen den Migrationspakt demonstrieren.

Dem gegenüber steht die "Linkswende" die zur selben Zeit und am selben Ort eine Demo angekündigt hat. Sie befürwortet den Pakt und spricht sich deutlich gegen einen Ausstieg aus. Unter dem Slogan "Wir sind mehr", möchte man den "braunen Mob zahlenmäßig und entschlossen in den Schatten stellen", heißt es in der Facebookveranstaltung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)