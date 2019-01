Dieb verfolgt, da zückte er am Hauptbahnhof Messer

Der unbekannter Täter soll bereits am 22. September um 10 Uhr vormittags am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten in einem Geschäft Schuhe im Wert von rund 45 Euro gestohlen haben. Eine 40-jährige Angestellte, die den Diebstahl bemerkt hatte, verfolgte den Tatverdächtigen daraufhin.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Als der mutmaßliche Täter dies bemerkte, zückte er ein Messer und bedrohte die 40-Jährige. Danach ergriff der Dieb die Flucht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wird nun ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise – auch anonym – an das Kriminalreferat Favoriten unter der Telefonnummer 01/31310/56810.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)