Diebesbande hatte es auf Baugerüst abgesehen

Ein Zeuge verständigte am Donnerstag um 7 Uhr die Polizei, weil er auf mehrere Männer beobachtete, die gerade damit beschäftigt waren, ein Baugerüst in der Csokorgasse 62 (Simmering) abzubauen.

Bei Eintreffen der Beamten waren bereits Teile des Fassadengerüsts säuberlich zur Seite gelegt und für den Abtransport vorbereitet. Auch ein Fahrzeug stand in unmittelbarer Nähe bereit.

Die Polizei setzte sich mit der Baufirma in Verbindung, die versicherte, dass am Feiertag keine Arbeiter der Firma vor Ort sein sollten. Beamte der Polizeiinspektion Sängergasse nahmen noch vor Ort zwei der mutmaßlichen Diebe, ein 30- und ein 43-jähriger Rumäne fest. Zwei weitere, derzeit unbekannte Täter gelang die Flucht, die Ermittlungen sind am Laufen.

(lok)