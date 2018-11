Diese Christbaum-Fichte ist ein wenig verGURKt

Rund 300 Kilometer hat sie hinter sich, das kann eine 150 Jahre alte Fichte schon mitnehmen: Am Dienstag wurde der 28 Meter hohe Baum für den Christkindlmarkt am Rathausplatz aufgestellt. Zwei Kräne und 20 Mitarbeiter der Stadt waren nötig, um das Nadelgehölz aus dem Kärntner Bistum Gurk in die

richtige Position zu hieven.

Noch sieht die Fichte etwas verhärmt aus – aber keine Sorge: 2.000 LED-Lichter und zusätzliche Äste, die am Stamm fixiert werden, lassen den Baum bei der Illuminierung am 17.11. durch Bürgermeister Michael Ludwig und den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (beide SP) in schönstem Glanz erstrahlen.

Der Christkindlmarkt startet bereits tags zuvor (dauert bis 26.12.). Spätestens dann ist Weihnachten in Wien angekommen.

