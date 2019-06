Dieser Pfusch kostet 29.000 Euro

Die Kriminellen gaben an, die Dachrinne erneuern zu müssen. Helmut M. (Name geändert) glaubte ihnen. Die Männer stoppelten völlig stümperhaft ein neues Rohr an den bestehenden Abfluss und verlangten dann geschmalzene 29.000 Euro.

Späte Anzeige

Helmut M. gab ihnen 1.000 Euro, die er im Haus hatte, und fuhr mit den Männern zur Bank. Dort hob er 28.000 Euro ab.

Die falschen Handwerker bedankten sich, brachten den alten Mann nach Hause und verschwanden mit einem weißen Kastenwagen. Erst Tage später zeigte Helmut M. die Sache an. Laut Polizei gab es mehrere Fälle.

