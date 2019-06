Döblinger Gemeindebau wurde "Hansi-Lang-Hof"

110 Wohnungen umfasst die städtische Wohnhausanlage in der Saileräckergasse 8 -14 in Wien-Döbling. Eine davon wurde rund 52 Jahre lang von Austro-Pop-Legende Hansi Lang bewohnt.

Um den berühmten, 2008 verstorbenen Mieter zu ehren, wurde der Gemeindebau nun feierlich in "Hansi-Lang-Hof" umbenannt.

"Der Wiener Gemeindebau ist ein Ort, an dem sich Künstler immer schon wohlgefühlt haben und der ihre Kreativität gefördert hat. Jeder Gemeindebau ist eine kleine Welt für sich, in der man beschützt ist und lebenswerten und leistbaren Wohnraum findet, in der man aber gleichzeitig den einzigartigen Puls unserer Stadt spüren kann. Dieses besondere Umfeld hat seit jeher große Anziehung auf Künstlerinnen und Künstler", erklärte Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ), die heute gemeinsam mit dem Döblinger Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) und Familienmitgliedern von Hansi Lang die Umbenennung vornahm.

"New Wave"-Star mit langer und vielseitigen Laufbahn

Hansi Lang war der Sohn eines amerikanischen Besatzungsoffiziers und einer aus Böhmen stammenden Mutter. Seine Kindheit verbrachte er auf einer US-Militärbasis in Frankreich, bis die Familie 1961 wieder nach Wien übersiedelte. Im Alter von 13 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt als Schlagzeuger in einer Amateurband.

Bald entdeckte er seine größere Begabung als Sänger und begann 1970 seine lange und vielseitige Laufbahn in der Gruppe „Plastic Drug“. In den 1980er Jahren galt er als Star des "New Wave", insgesamt brachte Lang acht Alben heraus. Am 24. August 2008 verstarb Hansi Lang in Wien an den Folgen eines Schlaganfalls.

