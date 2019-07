Drag Queens laden zum Sonntags-Brunch

Villa Vida, das LGBT+ Cafe Wiens, bietet jetzt für alle, die sich Sonntagmorgen aus dem Bett quälen können, eine einzigartige Frühstücks-Erfahrung: Der Queens Brunch ist Österreichs erste Drag-Show bei Tageslicht und bietet, wie der Name vermuten lässt, ein Frühstücksmenü begleitet von der Moderation dreier Wiener-Drag Queens.

Für alle, die mit dem Phänomen Drag noch nicht vertraut sein sollten: Bei Drag Queens handelt es sich um männliche Performer im Frauen-Kostüm. Diese nehmen während ihres Auftritts die Rolle einer Frau ein und spielen ihren eigenen weiblichen Charakter. Eine Kunst die schon seit vielen Jahren in der LGBT-Szene geschätzt wird, ihren Sprung in die Mainstream-Medien allerdings erst vor kurzer Zeit geschafft hat.

Conchita Wursts Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 leistete einen großen Beitrag in der Normalisierung von Drag-Performance in Wien und mit Heidi Klums neuer Show "Queens Of Drag", ein "Germanys Next Topmodel" mit Drag Queens, ist Dragqueen-Kultur endgültig in Europa angekommen.

Diesen Sonntag nehmen sich die Queens eine Auszeit, ab dem 21. Juli geht es allerdings weiter mit dem Programm.

Wer einen Eindruck von Wiens Drag Queens gewinnen möchte, ist beim Queens Brunch definitiv gut aufgehoben. Für 35 Euro bekommt man ein All-you-can-eat-Menü, inklusive Mimosa-Cocktails geboten. Serviert werden "beauty and booze" und auch vegane Optionen.

