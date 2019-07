Drei CO-Unfälle in Wien – 12 Personen im Spital

Letzte Nacht war es erneut zu CO-Unfällen in Wien gekommen. Zweimal war die Verwendung eines mobilen Klimagerätes in Verbindung mit einer Gastherme die Ursache. Beim dritten Einsatz war eine nicht gewartete sowie verschmutzte Gastherme die Ursache. In Summe mussten 12 Personen von

der Berufsrettung Wien hospitalisiert werden.

Umfrage Lassen Sie Ihre Gastherme regelmäßig warten? Ja, einmal im Jahr.

Alle zwei bis drei Jahre.

Die letzte Wartung ist ehrlich gesagt schon etwas länger her...

Ich habe keine Therme.

Zwei dieser Kohlenstoffmonoxid-Unfälle passierten in Wien-Leopoldstadt, einer ereignete sich in Favoriten. Im zweiten Bezirk waren Wohnungen in der Haidgasse und der Taborstraße betroffen, im zehnten ereignete sich der Vorfall in der Triester Straße.

Feuerwehr warnt

Eine erhöhte Kohlenstoffmonixid-Konzentration kann es dann geben, wenn Therme oder Rauchfang nicht oder nur schlecht gewartet sind, es besonders heiß ist oder wenn Ventilatoren die Luft aus der Wohnung ins Freie saugen.

Eine besondere Gefahr für Kohlenmonoxid-Unfälle ist die aktuelle Hitze. Denn hohe Temperaturen begünstigen derartige Unfälle. durch große Hitze kann sich in den Rauchfängen eine Art Luftstoppel bilden. Die Abgase sind im Vergleich zur Außenluft nicht heiß genug und können dadurch nicht mehr abziehen. Die Feuerwehr ratet daher zu einer regelmäßigen Wartung von Gasthermen und Rauchfängen.





