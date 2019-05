Obduktion angeordnet 21. Mai 2019 14:45; Akt: 21.05.2019 15:05 Print

Rätsel um Frauen-Leichen in Wiener Wohnung

Am Dienstagmorgen wurden drei weibliche Leichen in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gefunden. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.