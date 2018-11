Drei Verletzte nach Crash am Schwarzenbergplatz

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch das geht: Auf dem Weg zu einem anderen Einsatz, kam ein Team der Berufsrettung Wien am Samstagabend gegen 21 Uhr zufällig an einem Verkehrsunfall am Schwarzenbergplatz (Ecke Lothringerstraße) vorbei.

Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen, war seitlich liegend mitten auf der Straße zu stehen gekommen. Ein weiteres Auto war beschädigt. Die Einsatzkräfte schätzten die Lage innerhalb weniger Sekunden ein und alarmierten weitere Teams der Berufsrettung sowie die Polizei und die Berufsfeuerwehr Wien.

Drei Verletzte

Zwei Autos dürften bei dem Verkehrsunfall aus noch unbekannter Ursache zusammengekracht sein. Eines davon kam auf der Seite zu liegen. Drei der Insassen des stehenden Pkw wurden notfallmedizinisch durch die Berufsrettung versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen – sie haben sich Prellungen zugezogen – ins Spital gebracht.

Der Lenker des umgekippten Wagens konnte sich selbst befreien und blieb wie durch ein Wunder unverletzt.

(red)