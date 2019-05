Drohnen-Abwehr am Airport Schwechat

Die Bilder vom Flughafen Gatwick in London waren ein Warnsignal: Drohnen legten im Dezember den Ferienflugverkehr tagelang lahm, tausend Verbindungen fielen aus, 140.000 Passagiere konnten nicht abheben.

Drohnen könnten den Flughafen lahmlegen. (Symbolfoto) (Bild: picturedesk.com)

Szenen wie diese sollen in Wien verhindert werden. Gerade zur Urlaubszeit wären Drohnen-Attacken ein enormer Schaden für Airlines und Flughafen. Deshalb werden verschiedene Systeme zur Erkennung und Abwehr von Drohnen geprüft, so Austro-Control-Sprecher Markus Pohanka zur APA. Die Technologien sei en aber noch nicht ausgereift, um das Einfliegen von Drohnen in das Airport-Gelände zu verhindern.

Derzeit ist die Polizei-Spezialeinheit Cobra für die Abwehr von Drohnen zuständig. Bei Sichtungen wird Alarm ausgelöst. Die Austro Control würde Flüge auf die andere Piste in Schwechat umleiten, so Pohanka. Bisher habe es zwar schon Drohnensichtungen von Piloten im Landeanflug gegeben, nicht aber am Airport. Dort herrscht natürlich ein absolutes Flugverbot für die ferngesteuerten Brummer. Die Strafen sind enorm: bis zu zehn Jahre Haft, wenn eine Drohne einem Jet zu nahe kommt, und bis zu 22.000 Euro Geldbuße.

(T. Peterthalner)