E-Bike-Lenker donnert mit 65 km/h durch die Stadt

In Wien-Josefstadt kam es bereits am Mittwochabend zu einem kuriosen Vorfall. Im Zuge des motorisieren Streifendienstes konnte ein Beamter der Landesverkehrsabteilung Wien ein offensichtlich zu schnelles E-Bike wahrnehmen. Der Lenker konnte das E-Bike, ohne dabei in die Pedale zu treten, bergauf auf 65 km/h beschleunigen.

Bei einer anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnte eruiert werden, dass eine Beschleunigung mittels „Gashebel“ auf bis zu 70 km/h möglich wäre. Das E-Bike ist daher nach dem Kraftfahrgesetz als Motorrad einzustufen. Der Lenker wurde mehrfach angezeigt.

