Ein Toter bei Zimmerbrand in Ottakring

Am Donnerstagabend ist in einem Mehrparteienwohnhaus im 16. Bezirk in Wien ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner kam dabei ums Leben.