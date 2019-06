Polizei fahndet nach Anarcho-Einbrechern

Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, bereits in der Nacht auf 27. April 2019 in eine Grazer Firma eingebrochen zu haben und Bargeld sowie Bankomatkarten gestohlen zu haben. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach zwei möglichen Tatverdächtigen.

In der Nacht auf 27. April 2019 brachen die bislang Unbekannten über eine Eingangstür zu den Büros einer Firma in der Grazer Innenstadt ein. Dort stahlen sie neben einigen hundert Euro an Bargeld auch zwei Bankomatkarten samt Code.

Bereits am Abend des 27. April 2019 betraten die beiden Unbekannten zwei unterschiedliche Wiener Bankfilialen im 17. Bezirk (Hernals) – mit einem Grinser auf dem Gesicht, wie Überwachungsaufnahmen zeigen. Dort führten sie mehrere Behebungen mit den gestohlenen Bankomatkarten durch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun mit Bildern aus einer Videoüberwachung nach Hinweisen zu den beiden abgebildeten Personen, nachdem die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Bilder anordnete. Als besondere Auffälligkeit ist das Tattoo – ein Anarcho-A – im Bereich des linken Halses bei einem der Männer zu erwähnen (siehe Diashow oben).

Sachdienliche Hinweise sind unter 059133/65-3333 an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz erbeten.

(red)