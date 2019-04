Eislaufverein braucht 20 Millionen Euro

Wie "Heute"-Recherchen ergeben, muss die legendäre Sportstätte am Heumarkt (Landstraße) in den nächsten zwei Jahren völlig neu aufgestellt werden. Mit hohen Kosten: Im Zuge des Neubaus des "Intercont" – der nun aber auf Eis liegt – hätten die Investoren 20 Millionen Euro in den Neubau des Areals investiert. Nun jedoch ist der WEV auf sich allein gestellt, und daher ist das große Zittern angesagt.

Peter Menasse, Sprecher des Eislaufvereins, ist alarmiert. (Bild: picturedesk.com) Peter Menasse, Sprecher des Eislaufvereins, ist alarmiert. (Bild: picturedesk.com)

Wie dramatisch die Situation tatsächlich ist, schildern Insider: Neben völlig morschen Holzbänken und überalterten Sanitäranlagen ist vor allem das Kühlsystem der Eisanlage in die Jahre gekommen. Zitat: "Die Anlage hätte längst generalsaniert werden müssen."

Vereinssprecher Peter Menasse hofft weiterhin auf die Umsetzung des Heumarktprojektes, und Bezirkschef Erich Hohenberger (SP) würde eine Online-Petition inklusive Crowdfunding unterstützen.

