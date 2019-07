Endlich: Wien bekommt 21 neue Haus- und Fachärzte

Im dritten Quartal 2019 nimmt die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) 21 Ärzten neu unter Vertrag. "Darunter befinden sich sechs Allgemeinmediziner, 13 Fachärzte, ein Zahnarzt und eine Kieferorthopädin, die als Kassenärzte starten", erklärte die WGKK am Donnerstag in einer Aussendung.

"Es freut mich, dass sich auch jetzt wieder viele Ärztinnen und Ärzte entschieden haben, Vertragspartnerinnen und Vertragspartner der WGKK zu werden. Durch gute Honorarabschlüsse und interessante Rahmenbedingungen fördert die WGKK die Attraktivität dieses wichtigen und schönen Berufs", erklärt der neuen WGKK-Obmann Alois Bachmeier.

Neue Arztpraxen in 12 Bezirken

In den Bezirken Leopoldstadt, Wieden, Döbling, Brigittenau, Floridsdorf und Liesing werden mit 1. Juli 2019 sechs Kassenstellen für Allgemeinmedizin neu besetzt. Im Laufe des dritten Quartals werden zudem gleich 13 Kassenfacharztstellen mit einem breiten fachlichen Spektrum neu übernommen.

Folgende Einzelpraxen starten: Allgemeinchirurgie (Donaustadt), Innere Medizin (Ottakring), Kinder- und Jugendheilkunde (Döbling), Urologie (Rudolfsheim-Fünfhaus), Neurologie (Brigittenau und Donaustadt). Besonders stark nachbesetzt wird das Fach Orthopädie und orthopädische Chirurgie: Gleich fünf Einzelpraxen (in der Wieden, Margareten, Hietzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Floridsdorf) werden neu übernommen.

In Mariahilf wird eine bestehende Einzelordination zur Gruppenpraxis um einen Facharzt für Orthopädie erweitert. Auch eine Einzelordination für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Leopoldstadt wird um einen Arzt erweitert und somit in eine Gruppenpraxis umgewandelt. Ein neuer Vertragszahnarzt startet im Juli 2019 in der Leopoldstadt und eine Kieferorthopädin in Floridsdorf.

Neue Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche in Hietzing seit Mai

Zusätzlich zu den am Beginn des 2. Quartals schon veröffentlichten Neuübernahmen kam es bis Ende Juni 2019 zu folgenden weiteren Invertragnahmen: In Hietzing sei im Mai eine neue Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde mit drei Ärzten gestartet. Im Mai 2019 wurde eine orthopädische Gruppenpraxis in Donaustadt um eine Stelle erweitert. Eine Gruppenpraxis für Radiologie in der Donaustadt wurde ebenfalls um einen Arzt erweitert. Und in Währing wurde eine Kassenstelle für Haut- und Geschlechtskrankheiten im Juni neu übernommen. Bei allen Stellen handelt es sich um Nachbesetzungen bestehender Kassenstellen.

Ansiedelungsförderung läuft noch bis Ende 2020

Um die Versorgung mit Kassenärzten für Kinder- und Jugendheilkunde in ganz Wien und Kassenärzten für Allgemeinmedizin in Favoriten zu stärken, erhalten neuen Vertragsärzte seit Jahresbeginn im Rahmen eines bis Ende 2020 befristeten Pilotprojekts eine Ansiedelungsförderung. Diese wird über den Wiener Gesundheitsfonds – von der Stadt Wien und der Sozialversicherung - finanziert.

Allgemeinmediziner, die sich in Favoriten ansiedeln, erhalten ein Startkapital von 44.000 Euro. Kinderärzte können sogar in ganz Wien mit dieser Unterstützung rechnen. Bis Ende Juni wurden bereits vier Ärzte gefördert und verstärken nun die Versorgung in Wien. Dabei handelt es sich um zwei Allgemeinmediziner und zwei Kinderärzte.

Eine Auflistung der Namen und Adressen aller neuer Vertragsärztinnen und Vertragsärzte der WGKK finden Sie online hier.

