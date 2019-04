Tierischer Einsatz 22. April 2019 09:28; Akt: 22.04.2019 09:37 Print

Enten-Mama überwacht die Rettung ihrer Küken

Eine Favoritner Entenfamilie geriet am Ostersonntag in Not. Wiener Polizisten mussten die Küken aus einem Abflussrohr retten.