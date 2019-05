Entenküken schlüpften in Blumenkiste am Dach

Gefiederte Untermieter nisteten sich auf der Dachterrasse von Clemens P. in der Gardegasse in Neubau ein: "Eine Ente brütete in einer Blumenkiste", erzählt der Wiener. Dann ließ er Mama Duck in Ruhe. "Ich habe die Terrasse zwei Wochen lang nicht benutzt."

Am Dienstag dann die Überraschung: Acht süße, flauschige Entenküken watschelten unsicher über die Terrasse im siebten Stock. Eines stürzte leider vom Dach und verstarb. Um weitere Abstürze zu verhindern, setzte Clemens die Entenbabys in eine Transportbox.

Die Wildtierhilfe holte die Küken und auch die Entenmama ab, brachte sie in Sicherheit. Sie werden nun bei einem Gewässer ausgesetzt.

(T. Peterthalner/R. Colerus)