Erfolgreiche Krötenvermehrung in Wien

"Im Frühling, wenn die Temperaturen in der Dämmerung wieder steigen, beginnt die Wanderung der Amphibien zu ihren angestammten Laichgewässern", schreibt die MA 22 in einer aktuellen Presseaussendung. In Wien befinden sich die Krötenwanderewege vor allem im 2., 14., 17. und 21. Bezirk.

An einigen Straßenkreuzungen erinnern Schilder daran, langsamer zu fahren, aufgrund der "Krötenwanderung". "Selbst der Luftzug eines vorbeifahrenden Autos kann für die Tiere schon tödlich sein – bitte langsam fahren!", verdeutlicht die Wiener Umweltschutzabteilung MA22.

Krötentunnel in der Aspernallee, Exelbergstraße und Bisamberg

An einigen Krötenwegen wurden auch Leitsysteme und Krötentunnel errichtet, die auch von anderen Kleintieren, wie Igeln oder Füchsen, gerne genutzt werden. Die Leitsysteme bestehen aus einer Art Zaun, die die Tiere zur sicheren Unterquerung leiten. Solche permanenten Amphibienschutzanlagen befinden sich zum Beispiel in der Aspernallee im Wiener Prater, an der Exelbergstraße oder am Bisamberg.

Die Amphibienleitsysteme der MA 22 werden vor jeder „Krötensaison“ kontrolliert, repariert, gereinigt und vor dem Zuwachsen mit Sträuchern bewahrt. Zuletzt wurde die in die Jahre gekommene Kröten-Leithilfe im Rosental mit Unterstützung des Wiener Land- und Forstwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien (MA 49) und der Abteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau (MA 28) einer Runderneuerung unterzogen. So wird die Funktionalität der Anlagen gewährleistet, damit Kröte und Salamander auch im nächsten Jahr wieder sicher an ihr Ziel gelangen.

Alle Wiener Amphibienarten stehen unter Schutz



In Wien leben 17 Arten von Amphibien, darunter häufiger gesichtete wie die Erdkröte und ganz seltene wie der Donau-Kammmolch. Auch Feuersalamander, Knoblauchkröte, Laubfrosch, Grasfrosch und diverse Wasserfrösche bevölkern in Wien zahlreiche Lebensräume. Alle Amphibienarten sind in Wien vom Laich bis zum ausgewachsenen Tier streng geschützt. Bedroht sind sie durch Lebensraumverlust, Pestizide, steigenden Fischbesatz in Gewässern und, vor allem zur Zeit der Laichwanderung, durch den Straßentod. Viele Amphibien stehen deshalb auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Kostenlose Broschüre zu Wiener Amphibien

Die kostenlose Broschüre "Amphibien in Wien. Ein Leitfaden" erhalten Sie in der Wiener Umweltschutzabteilung, als Download unter www.umweltschutz.wien.at oder als Broschüre unter 01/4000-73420.

Mehr Informationen zu den Wiener Amphibien hier.

www.umweltschutz.wien.at/naturschutz/biotop/geschuetzt/lurche.html

