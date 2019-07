Erstmals nigerianischer Karneval in Wien

"Das wird ein tolles Fest!", erzählt die nigerianische Botschafterin Subrinah Joy Dolischka. "Erstmals wird ein bunter und fröhlicher Karneval mitten im Herzen von Wien stattfinden", ergänzt sie. Gewünscht werden traditionelle nigeriansche Kostüme, die am Samstagnachmittag von der Wiener Staatsoper über die Walfischgasse, Schwarzenbergplatz bis hin zum Rennweg 25, wo die nigerianische Botschaft ihren Sitz hat.

Buntes Straßenfest für Jeden

"Uns liegt es auch am Herzen, dass mit negativen Klischee-Bildern aufgeräumt wird. Jeder ist herzlich eingeladen an diesem Karneval teilzunehmen", so die Botschafterin. Vor der Botschaft wird es auch zu einem Straßenfest kommen, die Straße wird dort auch gesperrt sein. David Alaba, als Österreicher mit nigerianischen Wurzeln, ist zwar eingeladen, ob er an dem Fest teilnehmen wird, bleibt noch unklar.

