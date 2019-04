Fête Impériale aus Fördertopf ﬁnanziert

Bei der Fête Imperiale im Juni geben sich jedes Jahr zahlreiche Promis ein Stelldichein. Wie jetzt aus einer Anfragebeantwortung durch Ministerin Elisabeth Köstinger (VP) hervorgeht, wird der Sommerball der Spanischen Hofreitschule jährlich mit 200.000 € gefördert – das ist ein Fünftel der gesamten Fördersumme.

"Nicht gerechtfertigt"

"Ich bin grundsätzlich für eine Förderung der Hofreitschule, aber diese Summe halte ich nicht für gerechtfertigt", erklärt Nationalrat Harald Troch (SP), der die Anfrage an Köstinger gestellt hatte.

Was Troch noch beanstandet: "Die Frage nach Boni-Zahlungen an die ehemalige Chefin Elisabeth Gürtler wurde nicht beantwortet – so wie vieles andere auch."

Beratungsunternehmen kassierte 12.000 Euro

Angeführt wird dafür, welche Summe ein Beratungsunternehmen, das Kompetenz-Kataloge der Bewerber für Gürtlers Nachfolge erstellt hatte (Sonja Klima machte das Rennen), erhalten hat: 12.000 Euro (netto).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: