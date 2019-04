Trio räumte Konto von 82-Jährigem aus – Fahndung

Die Landespolizeidirektion Wien hat am Montag Fahndungsfotos von drei derzeit unbekannten Männern veröffentlicht, die im Verdacht stehen, die Bankomatkarte eines 82-Jährigen geklaut und dessen Konto leer geräumt zu haben.

Der Pensionist wurde vermutlich zuvor beim Abheben von Geld beobachtet, dann abgelenkt und ihm die Bankomatkarte gestohlen. Am 4. und 5. Dezember 2018 wurde dann mehrfach unrechtmäßig Bargeld vom Konto eines 82-jährigen Mannes behoben. Dazu dürfte das Trio Geldautomaten im 7., 10. und 17. Wiener Gemeindebezirk sowie in Schwechat (NÖ) aufgesucht haben.



Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Gruppe Stelzl, unter der Telefonnummer 01-31310-25600 erbeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)