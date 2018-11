Fahrer zweigten Waren im Wert von 50.000 Euro ab

Bei den Gegenständen, die zwischen 1. August und 9. November gestohlen wurden, handelte es sich um Bücher, CDs, DVDs und E-Reader. Insgesamt konnten 3.422 Artikel sichergestellt werden – gefunden wurden sie in diversen Wohnungen. Der Großteil der Waren war in einem Garagenabteil in der Jochen-Rindt-Straße in Liesing untergebracht.

Die mutmaßlichen Diebe – ein 22-jähriger Franzose und ein 35-jähriger Serbe – wurden auf freiem Fuß wegen gewerbsmäßigen Diebstahl angezeigt.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(bai)