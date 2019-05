Darum waren 900 Wiener im Bademantel unterwegs

Zum zweiten Mal fand am 2. Mai 2019 der Wiener Bademanteltag in der Therme Wien statt. 895 Teilnehmer (27 Prozent mehr als im letzten Jahr) nützten die Chance auf einen kostenlosen Thermen-Aufenthalt. Ab 16 Uhr kamen alle, die im Bademantel vor dem Eingang standen, kostenlos in die Therme.

"Der Bademantel zählt mit gutem Recht zu den beliebtesten Kleidungsstücken der Österreicher", sagt Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien (laut einer aktuellen Umfrage sind 83 % im Besitz zumindest eines Bademantels). "Er steht für Entspannung und Wohlfühlmomente – Grund genug, ihn am Bademanteltag hochleben zu lassen. Wir freuen uns, dass auch heuer so viele Thermenfans mit uns gefeiert haben."



Derzeit arbeitet die Therme Wien an dem Ausbau des Gartens. Er soll kommenden Juni eröffnet werden.





