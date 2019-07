Wien-Penzing 01. Juli 2019 09:42; Akt: 01.07.2019 10:06 Print

Atemschutztrupp findet Toten in brennendem Haus

Sonntag, 18.45 Uhr: Alarm für die Wiener Berufsfeuerwehr. Ein Einfamilienhaus in der Steinböckengasse in Wien-Penzing stand in Flammen.