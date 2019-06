Flucht vor Räuber – Frauerl hat "Fred" zurück

Hundefreunde in ganz Wien hatten sich nach der "Heute"-Story von vergangenem Dienstag auf die Suche nach dem vermissten Vierbeiner gemacht: Wie berichtet, war Frauerl Julia W. bei der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße von einem Unbekannten angesprochen und dann angegriffen worden. Der Mann hatte versucht, der Sängerin die Tasche mit ihrem geliebten Hund zu entreißen. Dabei entkam der Pudel und rannte völlig panisch davon.

Tagelang fehlte jede Spur von dem weißen Welpen. Zwar wurden immer wieder Sichtungen gemeldet, aber sie erwiesen sich als Verwechslungen. Doch schließlich der erlösende Anruf bei der "Hunde-Such-Hilfe Österreich": "Fred" hatte in der Garage eines Paares in der Schanzstraße Zuflucht gesucht. Die Besitzer reagierten schnell und sperrten ihn ein. Wenig später konnte die überglückliche Julia W. ihren wedelnden "Fred" wieder in die Arme schließen.

(red)