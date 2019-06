22-Jähriger im Spital 01. Juni 2019 10:40; Akt: 01.06.2019 11:02 Print

Friseur rammt Kollegen bei Streit Schere ins Bein

Scherenstich am Freitag in einem Friseurgeschäft in Wien-Liesing: Der Streit zwischen den beiden Friseuren eskalierte völlig.