Unfall in Wien-Hernals 20. April 2019 13:06; Akt: 20.04.2019 13:19 Print

Fußgänger angefahren und schwer verletzt

In Wien-Hernals kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autolenker fuhr beim Abbiegen einen Passanten an.