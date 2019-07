Gassi gehen mit Komodo-Waranen im Aqua-Zoo

Im Haus des Meeres (Mariahilf) gehen die Komodo-Drachen an der Leine. Was nach einem gemütlichen Ausflug durch den Aqua Zoo aussieht, dient in Wahrheit einem ernstgemeinten Zweck. "Unsere Komodowarane wachsen zügig heran und haben ihr Gewicht seit Ankunft bei uns vor einem Jahr bereits verfünffacht. Sie wiegen nun beinahe 15 Kilogramm bei einer Länge von knapp zwei Metern und da ist noch lange nicht Schluss. Schließlich werden diese größten aller Echsen drei Meter lang und über 50 Kilogramm schwer", erklärt Haus des Meeres-Direktor Michael Mitic.

Drachen siedeln zu Fuß statt in Transport-Box

Um mit den drei "Brocken", die auf die klingenden Namen Chaos, Hurricane und Godzilla hören, dann ohne Zwang und für alle Beteiligten stressfrei arbeiten zu können, werden sie von Tierpflegerin Rosanna (34) und ihren Kollegen mehrmals die Woche spielerisch trainiert. Unter anderem beinhaltet dieses Training, das nebenbei auch der Beschäftigung der intelligenten Tiere dient, das Anlegen des Geschirrs und jetzt erstmals auch Gehen an der Leine. Denn wenn es dann bald an der Zeit ist, die neue große Komodoanlage im 9. Stock des Zubaus des Haus des Meeres zu beziehen, dann können die Warane bequem zu Fuß gehen, anstatt in eine Transportkiste eingesperrt getragen werden zu müssen.

Warane derzeit noch unsicher auf den Beinen

Aktuell machen die Drachen (aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit) ihre ersten zögerlichen Schritte außerhalb ihres gewohnten Terrariums. Sie sind extrem scheu und verunsichert, wenn mehr als die beiden gewohnten Pfleger dabei sind. Bis zur ersten Fahrt mit dem Aufzug dauert es also noch ein Weilchen, bis dahin wird beim Gassi gehen mit Waran aber fleißig trainiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)