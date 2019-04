Gedenkmesse für Sri Lanka im Stephansdom

Rund eine Woche nach den Anschlägen in Sri Lanka wir nun auch in Wien den Opfern gedacht. Im Wiener Stephansdom findet am Samstag, den 27. April, um 18.00 Uhr eine Gedenkmesse für die Opfer des Terroranschlags in Sri Lanka statt. Weihbischof Franz Scharl konzelebriert die Messe. Er ist als Bischofsvikar auch für die Kategoriale Seelsorge und die anderssprachigen Gemeinden zuständig.

Zeit der Stille: Kerzenprozession auf dem Stephansplatz

Im Anschluss an die Messe sind eine Kerzenprozession auf den Stephansplatz und eine Zeit der Stille geplant. Zur Veranstaltung seien Vertreter aller Konfessionen eingeladen, sagte der Pfarrer der katholischen Gemeinde Sri Lankas in Österreich, Everest Dias, am Freitag gegenüber Kathpress.

Aus Osterfreude wurde Trauertag

Wiener Erzbischof Christoph Schönborn schrieb in der "heute" Kolmune, dass in Sri Lanka durch die Terroranschläge aus der Osterfreude ein Trauertag geworden war. Allen voran in der Hauptkirche der Insel, der Antonius-Kirche von Colombo, die er einst selbst besucht habe und die außer von Katholiken auch von Muslimen, Buddhisten und Hindus geschätzt und zum Gebet aufgesucht werde.

Am Ostersonntag sind mindestens 253 Menschen ums Leben gekommen

Soldaten schützten am Freitag noch Kirchen und Moscheen in Sri Lanka. Geistliche des Islam und des Christentums riefen ihre Gläubigen dennoch auf, zu Hause zu bleiben. Behördenangaben zufolge sind bei den sechs Explosionen in drei Kirchen und drei Hotels und zwei weiteren Anschlägen am Ostersonntag mindestens 253 Menschen getötet und 149 weitere verletzt worden. Sowohl in Sri Lanka als auch bei den vorhergehenden Attentaten auf zwei Moscheen in Neuseeland seien Unschuldige gestorben, betonte der Kardinal.

