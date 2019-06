Bewaffneter Kebab-Mann droht Chef mit dem Tod

In einem Kebab-Stand in der Wiener Innenstadt liefen am späten Donnerstagnachmittag nicht nur die Döner-Spieße heiß: Ein 37-jähriger Österreicher bedrohte seinen 51-jährigen Vorgesetzten aus der Türkei mit einem Klappmesser und dem Umbringen.

Grund für den Streit dürften laut Landespolizeidirektion Wien Differenzen rund um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung gewesen sein.

Mitarbeiter, die den Vorfall beobachten konnten, verständigten die Polizei und der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Drei Messer-Vorfälle an einem Tag

Am selben Tag gab es noch zwei weitere, ähnliche Vorfälle in Wien: In Floridsdorf durchstach ein 55-Jähriger seinem Nachbarn im Streit mit einem 30-cm-Küchenmesser die Hand und in einem Park in Liesing versetzte ein 51-Jähriger einem Bekannten einen Messerstich in den Oberkörper.

Die Bilder des Tages

(red)