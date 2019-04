32-Jährige angezeigt 18. April 2019 16:30; Akt: 18.04.2019 17:13 Print

Gefärbte Touri-Tauben von Polizei abgenommen

Einen Tag nachdem eine dreiste Touristen-Masche in Wien aufflog, griff die Polizei zu. Eine Frau bot in Wien eingefärbte Tauben für Selfies an.