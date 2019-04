Geldbörsen und Handys aus Garderobe geklaut

Der Mann auf dem Foto steht im Verdacht, am 17. Dezember 2018 in eine Garderobe in der Severingasse (Alsergrund) eingedrungen zu sein.

Von dort soll der Tatverdächtige insgesamt drei Geldbörsen, zwei Handys, einen Laptop und eine Tasche samt Inhalt gestohlen haben.

Mit den gestohlenen Bankomatkarten wurde anschließend eine Bargeldbehebung durchgeführt.

Die LPD Wien bittet um Hinweise zu Identität und/oder

Aufenthaltsort der gesuchten Person (an das Landeskriminalamt Wien, 01-31310 DW 43800).

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)