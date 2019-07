Am Montag: Gleisarbeiten beim Schottenring starten

Ab Montagabend, 22. Juli, müssen sich Autofahrer laut ÖAMTC auf einen neuen Staupunkt in Wien einstellen: Kreuzungsbereich Schottenring/Schottengasse/Währinger Straße. Grund sind Gleisarbeiten der Wiener Linien, die bis 9. August dauern sollen. So werden auf der Schottengasse stadteinwärts – Verlängerung der Währinger Straße – zwei Fahrstreifen zwischen Maria-Theresien-Straße und Schottenring gesperrt.

Hier befürchten die ÖAMTC-Experten Rückstau sowohl in der Währinger Straße als auch in der Universitätsstraße. Weiters besteht in der Schottengasse ein Rechtsabbiegegebot in den Ring. Auf dem Schottenring selbst wird in den Nachtstunden von 22:00 bis 05:00 Uhr ein Fahrstreifen frei sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)