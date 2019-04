Gratis Fahrradkurse für Frauen

Bereits 500 Anfängerinnen haben seit 2014 dank der gratis Kurse des ÖAMTC Fahrrad fahren gelernt. Laut aktueller Aussendung des Unternehmens werden auch dieses Jahr wieder zehn Kurse durchgeführt und es gibt noch freie Plätze.

Diversitätsbeauftragte: "Für Frauen, die nie Radfahren gelernt haben"

Der ÖAMTC setzt mit dem Ausbildungsangebot ganz bewusst ein Zeichen im Sinne gelebter Integration. Ziel ist es, die selbständige Mobilität der Frauen zu fördern. "Das Angebot richtet sich an Frauen, die nie Radfahren gelernt haben oder lange nicht gefahren sind", erklärt ÖAMTC-Diversitätsbeauftragte Nasila Berangy-Dagdar.

Der Großteil der Teilnehmerinnen stammt aus Ländern, in denen Rad fahren als Fortbewegungsmittel nicht üblich ist, z. B. aufgrund mangelnder Infrastruktur, oder weil sie als Frauen nicht Radfahren lernen durften. Aber auch Österreicherinnen sind unter den Kursteilnehmerinnen. "Allen gemeinsam ist, dass das Radfahren für sie die persönliche Mobilität verbessert, es erhöht die Lebensqualität und ist eine aktive Gesundheitsförderung. Durch die neue Mobilität wird aber nicht nur das Selbstbewusstsein vieler Frauen gestärkt, für viele erfüllt sich ein Kindheitstraum", so Berangy-Dagdar. Bei Interesse werden auch Fahrradkurse für Männer organisiert.

Fahrradkurse für Anfängerinnen

Ein Fahrradkurs besteht aus acht Übungstagen zu je drei Stunden und drei ebenfalls dreistündigen Ausfahrten. Gestartet wird im Kurs mit einem Tretroller und mit einfachen Gleichgewichtsübungen. Dann lernen die Teilnehmerinnen auf dem Rollerrad mit einem hochgeklappten Pedal das Auf- und Absteigen. Erst wenn sie das sicher beherrschen, steigen sie aufs Fahrrad um. Bei den Ausfahrten üben sie das sichere Fahren im Straßenverkehr. Dazu gehört auch das Wissen über Verkehrsregeln und -schilder.

Pro Kurs können zehn Frauen teilnehmen. Fahrräder und Helme werden zur Verfügung gestellt. Bei den Ausfahrten können eigene Räder verwendet werden. Derzeit finden die Fahrradkurse am ÖAMTC-Stützpunkt Pasettistraße im 20. Bezirk statt, ab Mai im Mobilitätspark vor der ÖAMTC-Zentrale in Wien-Erdberg. Die Kurse finden teilweise in Kooperation mit der Mobilitätsagentur Wien statt.

Termine & Anmeldung zu den Radkursen für Frauen unter diversitaet@oeamtc.at

