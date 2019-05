Das ist Gretas Botschaft an die Wiener

Nicht nur der Klima-Kirtag am Heldenplatz, sondern auch der R20 Austrian World Summit mit Chef Arnold Schwarzenegger fanden am Dienstag in Wiens Innenstadt statt.

Umfrage Sind Sie ein Fan von Greta Thunberg? Ja

Nein

Wer ist Greta Thunberg?

Bei den Veranstaltungen rund ums Herz der City erspähte "Heute" Greta Thunberg höchstpersönlich und konnte mit ihr sprechen (siehe im Video oben).

"Wir befinden uns in einer Not-Situation und müssen entsprechend handeln. Wir müssen etwas gegen diese Krise unternehmen!", so Gretas Botschaft an die Wiener und Wienerinnen.

Seit ihrer Ankunft in Wien hat Greta bereits Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen getroffen und eine Rede vor Hunderten Führungspersonen aus aller Welt gehalten.

Am Freitag wird sie voraussichtlich beim wöchentlichen Klimastreik "Fridays for Future" mitlaufen, als dessen Initiatorin sie gilt.

Gretas Rede am Austrian World Summit im Video:





Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)