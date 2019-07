Grillen an öffentlichen Plätzen wieder erlaubt

Das im Juli aufgrund der Trockenheit verhängte Grillverbot auf den öffentlichen Grillplätzen in Wien und in waldnahen Gebieten ist aufgehoben. Ab sofort ist das Grillen auf den öffentlichen Grillplätzen in Wien wieder erlaubt.

Umfrage Können Sie gut grillen? Aber sicher. Man nennt mich auch das Grill-Genie!

Geht so. Eine Wurst schaffe ich.

Ich grille nicht, ich lasse grillen.

Grillen ist komplett überbewertet.

Weiß nicht.

Die zuständige MA 49 erteilte heute die Erlaubnis dazu. Die zuständige Umweltstadträtin Ulli Sima attestiert den Wienerinnen und Wienern ein vorbildliches und diszipliniertes Verhalten bei der Einhaltung des bisher gültigen Verbots.

Umweltstadträtin dankt Wienern

"Den Wienerinnen und Wienern ist der Schutz ihrer Wälder und der Natur sehr wichtig", sagte Sima, die auch auf die Einhaltung gewisser Grundregeln pochte. Gräser, Sträucher und Bäume leiden unter der starken Hitzeentwicklung, darum sei beim Grillen auf ausreichend Abstand zur Vegetation achten. Glut und Asche müssen unbedingt in die von der Stadt Wien bereitgestellten Betongefäße entsorgt werden, um Bränden vorzubeugen.

Neben der MA 49 (Forst und Landwirtschaftsbetrieb) hatten auch Mitarbeiter der MA 45 (Wiener Gewässer) un der MA 42 (Wiener Stadtgärten) auf die Einhaltung des Grillverbots auf auf der Donauinsel, in der Nähe des Wienerwalds und im Draschepark in Wien-Liesing geachtet. Bei den Kontrollen durch die Mitarbeiter der Stadt Wien habe es kaum Probleme mit den Bürgern gegeben.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)