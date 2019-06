Hackerangriff legt Wiens Büchereien lahm

Aus Sicherheitsgründen musste der Online-Katalog der Büchereien Wien vom Netz genommen werden, da ein Angriff auf die Datenbank der Büchereien Wien gestartet wurde. "Eine Überprüfung durch das IKT-Sicherheitsteam der Stadt Wien hat ergeben, dass bedauerlicherweise davon ausgegangen werden muss, dass Datensätze von Kund abgezogen wurden", teilten die Büchereien Wien am Freitag per Aussendung mit.

Die Büchereien Wien und die IKT-Abteilung hätten unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen gesetzt, um den Sachverhalt aufzuklären und die IKT-Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen, heißt es.

Forensische Untersuchungen gegen Angreifer

Die IKT-Sicherheitsorganisation der Stadt Wien mit dem Wien-CERT habe sofort mit forensischen Untersuchungen begonnen. Dabei würden sämtliche Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung eingehalten, versprechen die Büchereien. Darüber hinaus wurde gegen den Angreifer eine Anzeige an das Cybercrime Competence Center im Bundeskriminalamt eingebracht. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, würden alle Kundinnen und Kunden auf online umgehend informiert.

Büchereien schließen Datenmissbrauch aus



In der Aussendung betonen die Büchereien, eine missbräuchliche Verwendung anderer Internetanwendungen mit den Daten sei ausgeschlossen, da bei den Büchereien Wien kein benutzergeneriertes Passwort verwendet oder gespeichert wurde. Auch die missbräuchliche Verwendung des Büchereikontos sei aufgrund der Außerbetriebnahme des Onlinekatalogs nicht möglich. "Wir bedauern diesen Vorfall und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die unseren Kundinnen und Kunden dadurch entstehen und arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereinsetzbarkeit des Online-Katalogs", so die Büchereien.

(lok)