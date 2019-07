So romantisch war der Antrag des Wrestlers

Peter Burianek (39) hat ein ereignisreiches Wochenende hinter sich. Vergangenen Freitag und Samstag trat der Wrestler unter seinem Künsternamen Peter White beim Prater Catchen 2019 an und verteidigte erfolgreich seinen Titel. Nach 2018 darf sich der gebürtige Wiener (mittlerweile im Bezirk Baden zuhause) sich auch heuer wieder über den Pokal freuen.

Für Herzklopfen sorgte aber wohl vor allem der Heiratsantrag, den er live vor Publikum seiner Freundin Anja (37) machte. "Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Wrestler. Ich hatte immer den Traum, wenn ich die Richtige finde, dass ich ihr im Ring den Antrag mache", erzählt White im Gespräch mit "Heute".

Tinder-Date führte zur Frage aller Fragen

Kennengelernt haben sich Peter und Anja über die Dating-Plattform "Tinder", seit rund eineinhalb Jahren sind sie ein Paar. Den Plan, Anja im Ring zu fragen, hatte Peter schon länger. "Ich war Anfang des Jahres mit Freunden in Budapest und habe ich eigentlich schon mit der Planung begonnen", erzählte er.

Am Freitag war es dann soweit: Peter holte er seine Herzensdame aus dem Publikum in den Ring, ging dann romantisch vor ihr in die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Ich hatte extra einen Text vorbereitet. Doch als es dann soweit war, war ich so nervös, dass ich etwas ganz anderes gesagt habe, als geplant", schmunzelt White.



Anja war das aber offenbar egal, unter tosendem Beifall des Publikums sagte sie "Ja" und fiel ihrem Wrestler überglücklich in die Arme. "Sie war mehr als überrascht, sie war richtig schockiert", lacht White. Ein Hochzeitsdatum gibt es derzeit noch nicht, zur Zeit genießen die beiden ihre Verlobung.

