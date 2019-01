Was man bisher über den Hauptbahnhof-Killer weiß

Ein 21-Jähriger gestand bereits, dass er eine Frau (25) in der Nacht auf Dienstag am Hauptbahnhof erstochen hatte. Wie "Heute" erfuhr, soll es sich beim Opfer um die Schwester des Verdächtigen handeln.

Familie machte sich Sorgen

Unterdessen dringen immer mehr private Details des 21-Jährigen ans Tageslicht. Bei ihm handelt es sich um einen spanischen Staatsbürger mit Wurzeln in Äthiopien.

Der Geständige arbeitete zunächst als Koch in Tirol, Vorarlberg und auch der Schweiz, verlor aber zuletzt seinen Job, wie spanische Presseagenturen berichten. Infolge der Arbeitslosigkeit soll er in die Drogenszene gerutscht sein. Er handelte wohl auch mit Suchtmitteln.



Hier ahmt der 21-Jährige beim Kochen die berühmte Salz-Pose des türkischen Kochs Nusret Gökçe, besser bekannt als "Saltbae", nach

Die Familie, die in Spanien lebt, machte sich allmählich sorgen um den 21-Jährigen. Er meldete sich nicht mehr. Aus diesem Grund sollen sich seine zwei Schwestern (bei einer von ihnen handelt es sich um eine Adoptivschwester) auf den Weg nach Wien gemacht haben, um mit ihm zu sprechen. Auf dem Hauptbahnhof in Wien sollen sie ihn schließlich zufällig angetroffen haben.

Motiv noch unklar

Die Situation eskalierte aber bereits nach kurzer Zeit: Der 21-Jährige holte ein Küchenmesser aus seinem Rucksack und rammte es seiner Schwester mehrmals in den Körper. Die Adoptivschwester musste die Tat mit ansehen. Ein Security-Mitarbeiter, der sich in der Nähe befand, reagierte schnell und schaffte es den Angreifer am Boden zu fixieren.

Wenige Augenblicke später trafen Polizei und Rettung ein, nachdem die ÖBB-Security den Notruf gewählt hatte. Für die 25-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Reanimierungsversuche durch Beamte am Tatort bleiben leider erfolglos. Der 21-Jährige befindet sich mittlerweile in Haft. Noch am Dienstag soll der Mann einvernommen werden, um das Motiv der Bluttat zu ermitteln.

Video: Die Polizei zum Stand der Ermittlungen





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)