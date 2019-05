Heuer sieben Lokale am Copa Beach

Nur das Wetter steht dem Chillen am Donaustrand derzeit noch im Wege. Denn die Bauarbeiten am Copa Beach bei der Donauplatte sind fast fertig. Die Anlage wurde vergrößert und reicht künftig von der Reichsbrücke 650 Meter stromaufwärts bis zum Sportplatz der Volksschule Donau City.

Stadträtin Ulli Sima (Bild: Sabine Hertel)

"Ab dem Sommer wird Wien kostenloses Freizeitvergnügen am Wasser in fast doppelter Fläche bieten können", so Stadträtin Ulli Sima. Sieben Lokale verwöhnen ab Mitte Mai die Gäste am Copa Beach. Wann konkret aufgesperrt wird, hängt noch vom Wetter ab. "Heute" hat schon die Liste der diesjährigen Hotspots:

Super Food Deli bietet vegane Bio-Snacks. Bowls und selbst gepresste Fruchtsäfte erfrischen. Mehr auf www.juicedeli.at

Cocktails mit Karibik-Flair wird es bei Comida geben, Grill partys sind geplant. comida.at

Krokodü am Copa-Strand! Die neue Location bietet auch Picknick-Körbe zum Mitnehmen an.

Daily Deli Beach: Alles "homemade": Burger, Sandwiches, Salate. Details: www.dailydeli.at

Wiki Wiki Poke: Hawaii-Feeling mit Snacks und Drinks von der Urlaubsinsel. wikiwikipoke.at

Donaufrische: Kaffee und Kuchen, aber auch Bier und Drinks.

Griechischer Wein und andere Köstlichkeiten bei Rembetiko, dem Griechen mit Terrasse, direkt am Wasser.

(pet)