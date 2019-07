Hier gibt es coolen Rutsch-Spaß für Wasserratten

Am Wochenende kehrt der Sommer zurück: Am Samstag und Sonntag erwartet uns mit etwa 33 Grad Celsius Höchsttemperatur bestes Badewetter. Die perfekten Voraussetzungen also, um eine von Wiens Wasserrutschen zu testen. "Heute" hat für Sie die Übersicht, wo es den längsten Rutsch-Spaß gibt.

Wiens längste Wasserrutsche steht in Währing

Die mit 102 Meter Länge mit Abstand längste Wasserrutsche aller städtischen Bäder steht im Schafbergbad in Währing (Josef-Redl-Gasse 2). Hier findet sich im Übrigen auch das kühlste Becken der Stadt.

Platz 2 geht mit einer Gesamtlänge von 78 Metern an die Rutsche im Simmeringer Bad (Florian-Hedorfer-Straße 5). Das Bad ist ein sogenanntes Kombibad, das heißt, im Sommer haben sowohl das Freibad als auch die Schwimmhalle geöffnet. Spaß für Kids und die ganze Familie gibt es im Erlebnis-Wellenbecken.

Auf Platz 3 schafft es die Rutsche im Großfeldsiedlungsbad in Floridsdorf (Oswald-Redlich-Straße 44). Hier sind es 76 Meter bis ins Becken. Auch das Großfeldsiedlungsbad ist ein Kombibad und verfügt über ein großes Sportangebot.

Ottakringer "Kongi" auch mit Kinder-Rutsche

Die Rutsche im Ottakringer Kongreß-Bad" (Julius-Meinl-Gasse 7A) ist stolze 64 Meter lang. Weil das für viele Kinder zu lang ist, gibt es im Kinderbecken auch eine kleinere Rutsche. Das Kongreßbad ist übrigens ein Geheimtipp für Sport-Fans: Neben Fußball und Beachsoccerplatz wartet auch ein Fitness-Parcours und ein Beachvolleyballplatz.

Im Liesinger Höpflerbad (23., Endresstraße 24-26) geht es über eine Länge von 50 Metern zu Tale.

