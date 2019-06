Holiday on Ice sucht Jungtalent für neue Show

Nach dem erfolgreichen Start der Holiday on Ice-Academy im Vorjahr, bekommt auch heuer ein Eiskunstlauftalent oder Paar die Chance, die eigene Kür auf der Showbühne von Holiday on Ice vor Publikum zu präsentieren. Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot unterstützen die Initiative und sind unter anderem an der Auswahl der Talente beteiligt.

Erfahrene Jungtalente zwischen 6 und 16 Jahren können mitmachen

Nachwuchstalente zwischen 6 und 16 Jahren können noch bis 30. Juni mit der eigenen Choreografie einen Auftritt bei der Premiere von Holiday on Ice "Showtime" am 29. Jänner 2020 in der Wiener Stadthalle gewinnen. In den Preis inkludiert ist eine Generalprobe mit Tipps und Tricks von einem erfahrenen Holiday on Ice Eiskunstlauftrainer vor dem großen Auftritt.

Als besonderes Highlight werden unter allen eingegangenen Bewerbungen Talente ausgewählt, die beim Sommercamp von Holiday on Ice an einem exklusiven Training mit Aljona Savchenko und Bruno Massot teilnehmen können.

Neue Eisrevue "Showtime" von 29. Jänner bis 9. Februar in Wien

Holiday on Ice ist die meistbesuchte und beliebteste Eisshow weltweit. Mit "Showtime" kommt von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 eine spektakuläre Inszenierung nach Wien, die das Publikum mit einer Show zur eigenen Geschichte verzaubert: "Showtime" zeigt die unvergleichliche Erfolgsgeschichte von Holiday on Ice in einer temporeichen modernen Story. 40 der besten Eiskunstläufer der Welt nehmen das Publikum mit auf eine spannende und magische Reise von den ersten Proben bis zum Welterfolg. Tickets (ab 28 Euro) sind bereits erhältlich.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Holiday on Ice Academy:

- Alter: 6 – 16 Jahre, Einzel- oder Paarläufer mit mindestens drei Jahren Erfahrung im Eiskunstlauf

- Elemente: Zweifach-Sprünge, Pirouetten und Spiralen,

eigene Choreografie (ca. ein bis zwei Minuten)

- eigene Schlittschuhe und eigenes Kostüm vorhanden

- Einwilligung zur Anfertigung von Bild- und Bewegtbildmaterial im Rahmen der Pressearbeit

- zeitliche Verfügbarkeit am Mittwoch, 29. Jänner 2020 in der Wiener Stadthalle

- zeitliche Verfügbarkeit am Dienstag, 6. August 2019 und Bereitschaft zur Reise nach Köln zum Sommercamp (Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer und einen Elternteil werden von Holiday on Ice übernommen)

Bewerbungen können noch bis zum 30. Juni per E-Mail an academy@holidayonice.com (max. vier MB Daten im Anhang, gern kann ein Downloadlink gesendet werden) übermittelt werden. Beinhaltet sein muss ein Video des Kurzprogramms (inklusive der geforderten Elemente), ein Foto des Bewerbers sowie ein kurzes Motivationsschreiben inklusive des Namens der Stadt Wien, da die Bewerbung für hier gilt.

