Hundebiss-Opfer: "Frauerl hat Ares geschlagen"

"Ares wurde von den Eltern meines besten Freundes von einem ungarischen Züchter geholt. Als sie überfordert waren, haben sie ihn einer Bekannten gegeben", berichtet Julia T. Dort veränderte sich der Vierbeiner extrem. Der traurige Grund: "Sie hat ihn geschlagen."

Doch die Schülerin hielt Kontakt, besuchte Ares oft. Als sie mit einer Freundin und dem Hund am 20. Oktober in Meidling spazieren ging, passierte es: "Ich wollte telefonieren und habe die

Leine meiner Freundin gegeben. Doch Ares ist mir nachgelaufen und hat mich am Arm gepackt." Die 17-Jährige erlitt dabei Kratzer und blaue Flecke am Arm.

Am 26. und 27. Oktober biss der angeblich fünf Monate alte Rüde erneut zu und verletzte in Liesing eine Elfjährige, die mit ihm Gassi ging, an den Armen und am Bein – Spital ("Heute" berichtete).

Die Hundebesitzerin (18) – ihr wurde auch die drei Monate alte Hera abgenommen – wurde angezeigt (Unter-16-Jährige dürfen keine Listenhunde führen), sie er hält ein Hundehalteverbot.

Der laut Tierarzt mindestens ein Jahr alte Ares sowie Hera sind nun im TierQuarTier: "Sie haben mir gesagt, dass er nicht aggressiv ist. Mein Freund nimmt ihn zurück. Und Hera kommt zu meinem Bruder", freut sich Julia T..

