Im Krankenhaus Nord fehlen 50 Ärzte

Nach dem Finanzskandal rund um das KH-Nord rufen viele Mediziner dort jetzt den "personellen Notstand" aus. Nach "Heute"-Recherchen fehlen im Spital nicht nur 50 Ärzte sondern auch das begleitende Pflegepersonal in ähnlicher Anzahl.

Ein an sich topmotivierter junger Mediziner beklagt "schwere Belastungen" am Arbeitsplatz, viele seiner Kollegen müssen bis zu 72 Stunden pro Woche arbeiten, um den Ärztemangel auszugleichen. Nachtdienste sind da gar nicht eingerechnet.

Die Situation ist derart dramatisch, dass in dem riesigen Komplex in der Nacht oft kein einziger Neurologe im Dienst steht. Weil auch Assistenzkräfte fehlen, dauert die Befundierung etwa in der Radiologie manchmal bis zu vier Stunden. Eine medizinische Ewigkeit für die genervten Ärzte.

Patienten warten sechs Stunden und mehr

In der Unfallambulanz, die immer noch nicht im Vollbetrieb ist, warten Patienten mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen bis zu sechs oder mehr Stunden auf die Behandlung. Ein Akutmediziner diagnostiziert: "Es spricht sich in der Ärzteschaft schon herum, dass unsere Arbeitsbedingungen hier alles andere als zufriedenstellend sind."

Deshalb, so der 36-Jährige Oberarzt, der anonym bleiben will, gibt es auch zuwenige Bewerber für freie Planstellen: "Da überlegen sich die Kollegen halt zweimal, ob sie sich diesen Stress antun." Zudem gibt der KAV kaum neue Planstellen frei, weil dafür kein Geld zur Verfügung steht.

Mehr lesen: KH Nord zieht Bilanz über erstes Monat in Betrieb

"Es gibt im KH-Nord keinen Vollbetrieb, sondern bestens einen Halbbetrieb", klagt ein Kollege. Um der Skandalserie zu entgegnen, sei das Spital "viel zu früh" eröffnet worden. Auch die Ärztekammer schlägt Alarm. Demnach gebe der Krankenanstalten-Verband viel zu wenig Planstellen frei, um die Misere in den Griff zu kriegen.

Der KAV zu den Vorwürfen: "Wir werden die Situation im KH-Nord regelmäßig evaluieren und bei Bedarf nachbessern." Der Vollbetrieb, so der KAV, sei ohnehin erst für Anfang September geplant.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: