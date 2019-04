Kriegsrelikt 05. April 2019 09:53; Akt: 05.04.2019 11:00 Print

In Favoritner Wohnung lag eine Handgranate herum

Beim Aufräumen in einer Wohnung in der Stinygasse in Wien-Favoriten fand eine 26-Jährige am Donnerstag eine Granate. Der Entminungsdienst rückte an.